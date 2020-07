Tumori, l’oncologo Corsi: “Chi supera la malattia spesso fa i conti con il dolore cronico” (Di martedì 21 luglio 2020) Rappresenta uno dei sintomi più frequenti nei pazienti oncologici: è il dolore cronico correlato a neoplasia. Le cause sono diverse: il più delle volte il dolore è dovuto al tumore o alle sue metastasi che comprimono ossa, organi, terminazioni nervose. Ma può essere causato anche dalle terapie assunte (per esempio la chemioterapia) o da altri trattamenti necessari per tentare di sconfiggere il cancro. “In Italia nel 2019 – afferma Domenico Corsi, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma – si sono registrate circa 375.000 nuove diagnosi di tumore e circa 175.000 pazienti sono morti per questa malattia. Il dolore cronico può essere presente anche in chi ha superato il tumore, come ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Tumori l’oncologo Cancro: “Controlli e screening devono riprendere al più presto” La Repubblica