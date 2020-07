Scendono i nuovi contagi, in aumento le morti (Di martedì 21 luglio 2020) AGI - Sono 129 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 190 segnalati ieri. Il totale dei casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia è quindi pari a 244.752. I decessi sono 15, portando il totale a 35.073, ieri erano stati segnalati 13 decessi. Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale di attualmente positivi è pari a 12.248, cioè 156 in meno (ieri erano 12.404); i ricoverati con sintomi lievi sono 732, in calo di 13 (ieri 745); in terapia intensiva sono in 49 (+2 su ieri); in isolamento domiciliare 11.467 (ieri 11.612). Il totale di dimessi e guariti è ora salito a 197.431 (ieri risultavano 197.162). Finora il totale di tamponi effettuato è di 6.305.412, con un incremento di 43.110 rispetto a ieri, mentre il numero di tamponi poi testati è ... Leggi su agi

