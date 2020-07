Recovery Fund: come capire chi ha vinto e chi ha perso (Di martedì 21 luglio 2020) Quello varato è un piano Marshall storico. L'asse franco-tedesco risulta sempre determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Commissione Europea ne esce più debole. Ora l'Italia deve ritrovare credibilità. Ma dipende dalle riforme che metterà in atto.L'accordo europeo sul Recovery Fund è un passaggio molto importante nella risposta economica alla pandemia. Per l'Unione Europea si può definire un accordo storico perché sancisce, in maniera esplicita, la possibilità di ricorrere al mercato finanziario e di avviare prime forme di mutualizzazione del debito. Inoltre, prevede la concessione di prestiti a fondo perduto, anche se i necessari compromessi europei ne hanno ridotto l'entità da 500 miliardi a 390 miliardi. Individuare vincenti e perdenti è un esercizio molto ... Leggi su panorama

