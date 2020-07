Quando Salvini diceva che Conte in Europa non concluderà nulla perché la posizione dell’Italia è debolissima (Di martedì 21 luglio 2020) A Bruxelles stava per iniziare il vertice del Consiglio Europeo sul Recovery Fund, mentre Matteo Salvini presenziava agli eventi in giro per l’Italia per lanciare la campagna elettorale della Lega in vista delle elezioni regionali. In modo particolare, mentre Giuseppe Conte varcava la soglia di Palazzo Europa in Rue de la Loi a Bruxelles, Salvini si trovava alla Due Giorni di Alis a Sorrento, dove si discuteva – tra un rinfresco e una photo opportunity – sul futuro dell’impresa italiana. LEGGI ANCHE > Lei, presidente, ha detto di aver fatto il cucchiaio all’Olanda. E Conte non smentisce Salvini reazione alla domanda sul Consigli europeo I giornalisti gli chiedono cosa si aspetta dal consiglio europeo iniziato venerdì 17 luglio. Matteo ... Leggi su giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - civati : C’è da capirlo. Prima si occupavano esclusivamente di quello, quando stavano con Salvini. Tutti insieme. Premier e… - Mov5Stelle : Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle f… - GianlucaPinzi : #Salvini va capito quando dice che l'accordo di stanotte è una fregatura: lui i debiti è abituato a restituirli in… - Giorgio_JD63 : RT @RagnarKimi: Capolavoro stratosferico di #Conte sul #RecoveryFund. Ma quando mai un nostro politico ha portato avanti una trattativa in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Salvini Regionali, Salvini: "Patto Conte-Grillo-Pd? Sanno di perdere". Zingaretti a M5s: "Insieme per il bene dell'Italia" la Repubblica Inchiesta sulla Film commission, perquisizione della finanza alla Regione Lombardia, sotto esame la gestione della Lega

Le acquisizioni sono state effettuate fin dalle prime ore del mattino per cercare documenti, e-mail e file relativi ai passaggi finanziari e amministrativi che hanno riguardato la compravendita ...

I panzerotti di Salvini con la bufala islamofobica della moschea di Santa Sofia

Matteo Salvini è tornato a portare avanti la sua crociata islamofobica sui social, stavolta strumentalizzando il caso di Santa Sofia a Istanbul. In un tweet, il leader della Lega ha scritto: «Basilica ...

Le acquisizioni sono state effettuate fin dalle prime ore del mattino per cercare documenti, e-mail e file relativi ai passaggi finanziari e amministrativi che hanno riguardato la compravendita ...Matteo Salvini è tornato a portare avanti la sua crociata islamofobica sui social, stavolta strumentalizzando il caso di Santa Sofia a Istanbul. In un tweet, il leader della Lega ha scritto: «Basilica ...