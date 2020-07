Pechino Express dice addio alla Rai: il reality show è ora di Sky, le novità (Di martedì 21 luglio 2020) Un colpo di scena alla calciomercato si potrebbe dire ma in questo caso parliamo puramente di televisione. Un acquisto quello dell’ultimo momento da parte di Sky che strappa via alla Rai uno dei programmi di punta, Pechino Express. addio al reality show tra i più amati di sempre che tuttavia non sparirà ma muterà la sua pelle adattandosi ai nuovi standard della rete. addio Pechino Express, arriva su Sky Pekin Express Un colpaccio da capogiro quello di Sky che è riuscito a mettere le mani su uno dei reality show della Rai più seguiti e amati di sempre, Pechino Express. Ormai la notizia ... Leggi su thesocialpost

trash_italiano : Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express - trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - itsmwengo : Nera per questa cosa di Pechino Express perché io lo adoro, è un programma di qualità e sapere di non poterlo più… - Nani_30_ : RT @trash_italiano: Praticamente Rai 2 negli anni ha dato via X Factor, L’Isola dei Famosi e Pechino Express -