Microsoft Summer Game Fest, oltre 70 demo da giocare per un tempo limitato (Di martedì 21 luglio 2020) Più di 70 demo di giochi inediti per Xbox One sono ora disponibili da giocare nell’ambito del Microsoft’s Summer Game Fest demo Event. Fino al 27 luglio. Potete vedere l’elenco completo delle demo disponibili a questo indirizzo. Due giochi fra tutti da tenere sicuramente d’occhio sono: Destroy All Humans!, un remake del gioco dell’invasione aliena uscito per la prima volta nel 2005, e SkateBird, dove si gioca nei panni di un adorabile uccello su uno skateboard. Con le grandi fiere di gioco estive annullate o spostate su eventi online, il Microsoft’s Summer Game Fest demo Event potrebbe essere un ottimo modo per scoprire ... Leggi su nonsolo.tv

Questa è la settimana del gaming secondo Microsoft, pochi dubbi a riguardo. Giovedì 23 si terrà l’attesissimo evento dedicato ai titoli first-party della casa di Redmond. In base alle dichiarazioni di ...

Xbox One Stelle d'Estate:partono i saldi con sconti e bonus su molti giochi

Attraverso il programma Microsoft Rewards, oltretutto, sarà possibile guadagnare 5.000 Punti Rewards spendendo almeno un minimo di 45 euro per i giochi Stelle d'Estate (Summer Spotlight nella sua ...

