"Mi domando come finirà E Dayane Mello...". Prego? La madre di Gianmaria disperata per la storia del figlio con Belen (Di martedì 21 luglio 2020) Tra chi forse non gradisce del tutto l'ultimo flirt di Belen Rodriguez con Gianmaria Antinolfi c'è la madre di quest'ultimo. Già, la signora si è confidata a DiPiù, dove ha raccontato i dettagli del primo incontro tra il figlio e la showgirl argentina e dove ha espresso tutte le sue preoccupazioni. Dunque, il primo incontro, avvenuto alla festa di compleanno di Gianmaria che si è tenuta a Capri, festa organizzata proprio dalla signora, Esmeralda Vetromile. "Ho curato io l'organizzazione di quella festa - ha spiegato al rotocalco -. Conoscevo tutto, dal menù alla scelta della musica nelle sale. Sapevo pure che ci sarebbe stata anche Belen. Ha ballato, cantato, era a suo agio". E insomma, lì è scoccata la scintilla che potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano

