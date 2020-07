Martinez Quarta: «Sogno l’Europa. Orgoglioso che squadre come l’Inter mi seguano» (Di martedì 21 luglio 2020) Martinez Quarta, centrale difensivo del River Plate, ha parlato dell’interessamento da parte di grandi club come l’Inter Martinez Quarta, difensore classe 1996 del River Plate, è uno dei calciatori seguiti in Argentina dall’Inter. Il centrale dei Millonarios ha parlato del suo futuro in una intervista a Marca. INTER – «Ho letto anche io queste voci, sono Orgoglioso che queste squadre mi stiano osservando. Ho parlato con il mio rappresentante che mi ha detto che mi avrebbe avvisato solo in caso di offerte concrete. La realtà è che oggi, a causa della pandemia, non si muoverà nulla fino a che le varie società conosceranno i loro budget. Cerco di essere calmo e aspetto. Se arriverà ... Leggi su calcionews24

