Mare più pulito, De Luca inaugura impianti di depurazione a Centola-Palinuro e Camerota (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Mercoledì 22 luglio prossimo, nei Comuni di Centola-Palinuro e Camerota, rispettivamente alle ore 10,00 e alle ore 12,00, verranno inaugurati i lavori del “Grande progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno”, relativi agli interventi del comparto n.4, “Area FiuMarello, Lambro, Mingardo”. Insieme ai sindaci dei due Comuni, Mario Salvatore Scarpitta per Camerota e Carmelo Stanziola per Centola-Palinuro, saranno presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, e Il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca. “La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele ... Leggi su anteprima24

