Maratona (quasi) da record per il summit sul Recovery Fund: è il secondo più lungo della storia (Di martedì 21 luglio 2020) È durato circa 92 ore il negoziato per arrivare all'accordo dei leader europei sul Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Un summit iniziato lo scorso 17 luglio, che per poco non ha superato il record di quello più lungo della storia. "Sono le sei del mattino: siamo all'alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, al termine del Consiglio europeo, esprimendo soddisfazione per il piano approvato. Il primato, per circa mezz'ora, rimane al summit di Nizza, durante il quale è stato raggiunto l'accordo per uno dei trattati fondamentali dell'Ue,

Ultime Notizie dalla rete : Maratona quasi Rivoluzione Kilian: il re della montagna all’assalto della maratona La Stampa Ora cambiamo il Paese, all'Italia quasi un terzo dei fondi del Recovery Fund

Ci sono voluti quattro giorni e quattro notti, ma alla fine un lungo applauso ha sancito l’accordo al vertice europeo sul Recovery Fund ed il Bilancio Ue 2021-2027. Sintomo che “l’Europa è solida, è u ...

Xbox Series X, evento sui giochi: maratona il 23 luglio su Twitch, non mancate!

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, questa settimana Microsoft mostrerà i giochi Xbox Series X in azione come parte dell'evento Xbox Games Showcase in programma il 23 luglio alle 18:00. Potevamo non c ...

