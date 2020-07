"L'Ue non farà sconti". Anche Cacciari lo ammette: occhio all'autunno, per il governo un doppio rischio (Di martedì 21 luglio 2020) "La Commissione non farà sconti". Per Massimo Cacciari la trattativa sul Recovery Fund prevede un certo controllo dalla parte dell'Unione europea. "L'Ue ci chiederà delle riforme - spiega nella puntata di martedì 21 luglio di Stasera Italia - la pensione perché non è ammissibile che su tre due non lavorano, la scuola e così in tutti i settori". L'ex sindaco di Venezia prosegue, nel salotto di Veronica Gentili, su cosa bisogna partire: "La madre di tutte le riforme è la riorganizzazione dell'amministrazione. Nel nostro Paese ogni problema viene affrontato con decretazioni da cento pagine e migliaia di note". In sostanza per Cacciari "non si può andare avanti così", se "in autunno il governo sarà capace di fare tutto ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : non farà Potenza, il sindaco Guarente: “Pronti alle barriere umane per non far entrare altre persone dalle zone rosse” Melandro News Samanta Togni su I Fatti Vostri confessa “Speriamo di continuare”

È ormai ufficiale che dopo l’addio di Roberta Morise a prendere il suo posto nella conduzione della prossima edizione de I Fatti Vostri sarà Samanta Togni. A settembre dunque l’ex ballerina di Balland ...

Ubisoft e l'idea che le donne non facciano vendere i videogame

Nuova tegola mediatica per Ubisoft, che a quanto pare portava avanti una filosofia poco propensa ad affidare a personaggi femminili le sorti dei suoi franchise. Ma è vero che le donne non vendono? Ubi ...

