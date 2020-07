Cisterna di latina, uno schiaffo diventa rissa: coinvolto un minorenne (Di martedì 21 luglio 2020) Cisterna di latina, un weekend rocambolesco quello appena trascorso che ha visto animare la centrale piazza XIX Marzo all’insegna di una rissa. Lo scontro è avvenuto domenica intorno alle 22 ed ha visto coinvolte diverse persone, tra cui un minorenne che si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle autorità. Il ragazzo avrebbe ricevuto uno schiaffo da una persona adulta per futili motivi ed in sua difesa sarebbero intervenute altri individui. La rissa è durata pochi minuti e all’arrivo della polizia locale sono rimasti sul luogo solo due persone romene con chiari segni sul corpo. Quest’ultimi non hanno saputo fornire dettagli utili alle indagini. Proseguono i lavori della polizia locale che sta utilizzando le preziose immagini delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

