Caso Eni-Shell-Nigeria, chiesti 8 anni per Descalzi e Scaroni e confisca per oltre 2,1 mld (Di martedì 21 luglio 2020) Otto anni di carcere per l'ad di Eni Claudio Descalzi e per il suo predecessore Paolo Scaroni, oltre alla confisca di oltre 2,1 miliardi. È questa la richiesta della Procura di Milano, nell’ambito del processo sul Caso Eni-Shell-Nigeria con al centro una presunta tangente da 1 miliardo e 92 milioni di dollari versata dalle due compagnie petrolifere ai politici del Paese Africano. Descalzi e Scaroni sono tra gli imputati per corruzione internazionale. La Procura ha chiesto, tra le altre condanne, anche dieci anni per l'ex ministro del petrolio Nigeriano Dan Etete, 7 anni e 4 mesi per Roberto Casula, ex responsabile per le attività ... Leggi su tg24.sky

Recommon : 61/ PM De Pasquale parlando di ex manager Eni Armanna tira in ballo il caso di depistaggio che aveva l'obiettivo di… - Recommon : 58/ L'ex manager Vincenzo Armanna entra nel caso #OPL245 in modo dirompente, dichiarando che la commissione all'int… - paola_valori : 3 minuti ben spesi...@rubio_chef Processo Eni, il caso della presunta tangente in Nigeria raccontato in tre minuti:… - elegere : RT @Recommon: Processo Eni, il caso della presunta tangente in Nigeria raccontato in tre minuti: il video tra giornalismo e fumetto di “Re:… - elegere : RT @irpinvestigates: 16/'Abbiamo trattato con il governo', dicono Eni e Shell. Però De Pasquale osserva che in questo caso ci sono ministri… -