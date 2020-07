Casaleggio: “Rousseau ha perso centralità nel M5s? Falso, i numeri sono sempre in crescita e la partecipazione degli iscritti molto intensa” (Di martedì 21 luglio 2020) Nessuna “perdita di centralità” della piattaforma Rousseau, lo strumento per la partecipazione in rete degli iscritti al Movimento 5 stelle, ma anzi “numeri sempre in crescita”. A dirlo, difendendola, Davide Casaleggio, nel corso della presentazione online del Villaggio Rousseau previsto per il 25-26 luglio a Milano con la partecipazione, tra gli altri, di Vito Crimi e Luigi Di Maio. “Se si è pesa la centralità di Rousseau nel M5s anche per il calo degli iscritti? – ha detto Casaleggio rispondendo a una domanda – Questo penso sia facilmente smentibile, basta andare a guardare sull’homepage di Rousseau dove i ... Leggi su ilfattoquotidiano

