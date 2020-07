Benji | La confessione: “I miei 15 giorni in terapia intensiva” (Di martedì 21 luglio 2020) Benji Mascolo ha scritto un lungo e delicatissimo post su Instagram parlando delle due settimane trascorse in terapia intensiva per una rara malattia polmonare. Quell’episodio gli ha fatto cambiare completamente prospettiva sulla sua vita. Quando si è giovani si affronta la vita con incoscienza e leggerezza. È quello che ha imparato a sue spese Benjamin Mascolo, il quale ha … L'articolo Benji La confessione: “I miei 15 giorni in terapia intensiva” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

