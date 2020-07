Anas, a causa di un incidente si segnalano code sul GRA in carreggiata interna (Di martedì 21 luglio 2020) A causa di un incidente, sono temporaneamente chiuse al transito la corsia di sorpasso e quella centrale del GRA, al chilometro 41,300 all’altezza dell’uscita “Tuscolana” in carreggiata interna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli, di cui uno si è ribaltato causando il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano code nel tratto in prossimità dell’incidente. Anas, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Anas, a causa di un incidente si segnalano code sul GRA in carreggiata interna - clientiANAS : ??Partiti in #Sicilia oggi #20luglio direz. #Catania, interventi di sostituzione portali indicanti le uscite di Bag… - questurabelluno : VIABILITÀ IN PROVINCIA Commissariato Cortina segnala traffico quasi fermo lungo la SS 51, direzione sud, coda da Ac… - raffaellamucci1 : RT @VAIstradeanas: Lazio: provvisoriamente chiuso un tratto dell’autostrada #A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” a causa di un incendio Ch… - StradeAnas : RT @VAIstradeanas: Lazio: provvisoriamente chiuso un tratto dell’autostrada #A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” a causa di un incendio Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Anas causa Anas, a causa di un incidente si segnalano code sul GRA in carreggiata interna Il Corriere della Città Superstrada Orte-Civitavecchia, la Corte di Giustizia Europea boccia il tracciato nella Valle del Mignone: “Alto impatto ambiantale”

Potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è. Della tutela e salvaguardia del paesaggio italiano si occupa l’Europa. Più di quanto faccia in molti casi lo Stato. Il 16 luglio scorso, la Corte di Giustiz ...

Scontro frontale sulla statale delle Serre, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale delle Serre nei pressi dello svincolo di Chiaravalle Centrale. Due vetture, una Ford Fiesta e una Fiat 500, pe ...

Potrebbe sembrare paradossale, ma non lo è. Della tutela e salvaguardia del paesaggio italiano si occupa l’Europa. Più di quanto faccia in molti casi lo Stato. Il 16 luglio scorso, la Corte di Giustiz ...È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale delle Serre nei pressi dello svincolo di Chiaravalle Centrale. Due vetture, una Ford Fiesta e una Fiat 500, pe ...