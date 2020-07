Accordo Recovery Fund, Azzolina si Complimenta con Conte (Di martedì 21 luglio 2020) “Faccio i complimenti al presidente del Consiglio dei ministri che ha fatto un grandissimo lavoro“. Queste le parole della Ministra Azzolina in merito all’Accordo sul Recovery Fund. Grazie all’Accordo sul Recovery Fund, l’Italia riceverà 209 miliardi. “Questi soldi sono importantissimi e lo saranno anche per la scuola” afferma Azzolina. “Una parte andrà all’istruzione, alla scuola, nella direzione di diminuire il numero di alunni per classe e di fare un investimento nell’edilizia scolastica” conclude la Ministra. Leggi su youreduaction

