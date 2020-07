Scoperta una potente psico-setta a Novara: abusi e violenze sessuali anche su minorenni – Video (Di lunedì 20 luglio 2020) La polizia di Novara ha smantellato una potente “psicosetta”, nella quale si svolgevano riti che riducevano in schiavitù i suoi adepti. A capo dell’organizzazione c’era un uomo di 77 anni, mentre la maggior parte degli aderenti era di sesso femminile. I responsabili dell’organizzazione sono accusati di numerosi e gravi reati soprattutto in ambito sessuale, con i riti che coinvolgevano anche dei minorenni. L’operazione Dioniso è cominciata almeno due anni fa, con le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Torino. Leggi anche: Nuova chat degli orrori, si scambiavano Video di torture fino alla morte su bambini: denunciati anche 19 ... Leggi su open.online

