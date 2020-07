Rocket Arena: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 20 luglio 2020) In quest’ultimo periodo sono numerosi i free to play e buy to play competitivi che vengono lanciati sul mercato, per lo più incentrati sul genere Battle Royale come Fortnite, ma non è il caso del gioco di cui vogliamo parlarvi quest’oggi. A distanza di un anno dall’annuncio e dopo una fase BETA, Rocket Arena è finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One, distribuito da EA e proposto come buy to play privo di microtransazioni. A seguire vi riportiamo la Recensione dopo aver testato il titolo per voi, illustrandovi cosa ha da offrire. Rocket Arena Recensione Rocket Arena non è un free to play, dunque non potete scaricarlo gratis ma va acquistato al prezzo di circa 30/40 euro a seconda della ... Leggi su gamerbrain

GamingToday4 : Rocket Arena, ecco il mondo di Crater in un nuovo video - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Il nuovo #multiplayer 3v3 targato Electronic Arts è finalmente disponibile. Scopriamo insieme questo nuovissimo @Rocket… - PlayStationBit : Il nuovo #multiplayer 3v3 targato Electronic Arts è finalmente disponibile. Scopriamo insieme questo nuovissimo… - TheGamesMachine : Dopo aver aspettato i server a regime, aggiorniamo il nostro giudizio su #RocketArena, #shooter #PvP edito da… - GamingToday4 : Rocket Arena, il 28 luglio inizia la prima stagione -