Recovery fund, nella notte trattativa su sussidi e sconti ai frugali. Conte: “Michel presenterà due proposte, da 400 o 390 miliardi. La storia chiederà conto a chi si oppone”. Vertice tra i 27 riprende alle 16 (Di lunedì 20 luglio 2020) Erano passate le 6 quando il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha deciso di aggiornare il Vertice alle 16. Durante le lunghe trattative notturne a Bruxelles si è ridotta a una manciata di miliardi la distanza tra i leader europei sulla cifra, a valere sul Recovery fund, da assegnare a titolo di trasferimenti a fondo perduto. Punto cruciale per l’Italia che stando alla proposta originaria della Commissione è il Paese a cui va la fetta più grande. “Michel non ha anticipato null’altro ma ha detto che proporrà oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e una a 390 miliardi”, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rientrando in albergo quando era ormai ... Leggi su ilfattoquotidiano

