Recovery Fund, il giorno decisivo in cui non si decide abbastanza. Così il vertice Ue svela i limiti di questa Europa contro la pandemia (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)La base di accordo sul potenziale compromesso raggiunto questa mattina è di un fondo con 390 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto (110 in meno dei 500 proposti all’inizio), leggermente al di sotto dei 400 considerati come linea rossa dal Presidente francese Emmanuel Macron. La strategia del gruppo dei quattro frugali (Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia) sta funzionando: hanno portato la trattativa nel loro campo, indebolito (per non dire annullato, almeno per ora) il ruolo dell’asse franco-tedesco e ottenuto un taglio delle sovvenzioni superiore alle aspettative. Questo pomeriggio cercheranno anche di risolvere la questione degli sconti di bilancio (i rebates), e alla fine i frugali saranno più o meno completamente compensati. Il gruppo dei frugali ha raggiunto un altro importante ... Leggi su open.online

