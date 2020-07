Novara, reati sessuali a danno di minori: smantellata una vera e propria 'setta' (Di lunedì 20 luglio 2020) "RIDUZIOJNE IN SCHIAVITU" 20 luglio 2020 13:40 Novara, reati sessuali a danno di minori: smantellata una vera e propria 'setta' leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Una potentissima 'psicosetta', con base operativa a Novara, è stata scoperta al termine di una complessa indagine dalla Questura di Novara, che nella notte hanno eseguito in collaborazione con il Serv ...A capo dell’organizzazione (che durava da 30 anni) un uomo di 77 anni. Una vittima: “Lo chiamavamo il dottore, lui decideva tutto”. Perquisizioni in molte province del Nord NOVARA. A decidere tutto, c ...