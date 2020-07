Lenovo Legion, arrivano i nuovi desktop e notebook dedicati ai gamer con processori AMD (Di lunedì 20 luglio 2020) Lenovo ha presentato una nuova serie di PC da gaming parte della gamma Legion, basati su processori AMD, inclusi desktop e laptop, che saranno disponibili sul mercato entro il prossimo autunno. I due laptop sono Lenovo Legion 5 e Lenovo IdeaPad 3, i quali condividono specifiche simili, con processori AMD Ryzen fino al modello 7 4800H e SSD da 1 TB. Il notebook Legion inoltre può essere equipaggiato con una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 2060 mentre l’IdeaPad, una soluzione più economica, si deve accontentare di una GeForce GTX 1650 Ti. Un’altra differenza è data dalla tastiera, che sul Legion 5 è una TrueStrike con tasti dotati di una corsa di 1,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Lenovo Legion, arrivano i nuovi desktop e notebook dedicati ai gamer con processori AMD - Noovyis : (Lenovo Legion, arrivano i nuovi desktop e notebook dedicati ai gamer con processori AMD) Playhitmusic -… - notebookitalia : Lenovo ha ufficialmente lanciato in Italia tre nuovi computer portatili per il gaming, tutti dotati di processori A… - grifoorg : Lenovo Legion e IdeaPad, nuovi gaming notebook Lenovo Legion 5, Legion 5P e IdeaPad Gaming 3 sono notebook per gio… - Shobhit95980345 : @LenovoLegion @Lenovo_in @Lenovo Lenovo Legion Gaming Smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo Legion Lenovo Legion, arrivano i nuovi desktop e notebook dedicati ai gamer con processori AMD Il Fatto Quotidiano Lenovo Legion: 5000 mAh e fast-charge 90 W

Secondo quanto trapelato da Weibo, sembra che il Lenovo Legion, grazie alla fast-charge da 90 W, ricaricherà la batteria da 5000 mAh in 30 minuti. Pochi mesi fa, Lenovo mostrava al mondo la super fast ...

Il prossimo smartphone gaming di Lenovo avrà una inconsueta camera pop up

Lenovo sta per rilasciare un nuovo smartphone da gaming con specifiche tecniche particolarmente alte e funzionalità mai viste prima. La stranezza è nella camera a pop up. Ecco di che si tratta. Second ...

Secondo quanto trapelato da Weibo, sembra che il Lenovo Legion, grazie alla fast-charge da 90 W, ricaricherà la batteria da 5000 mAh in 30 minuti. Pochi mesi fa, Lenovo mostrava al mondo la super fast ...Lenovo sta per rilasciare un nuovo smartphone da gaming con specifiche tecniche particolarmente alte e funzionalità mai viste prima. La stranezza è nella camera a pop up. Ecco di che si tratta. Second ...