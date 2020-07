Highlights e gol Genoa-Lecce 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Genoa-Lecce, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Al Luigi Ferraris termina uno degli incontri più importanti nella lotta per non retrocedere con il Genoa che batte il Lecce per 2-1. Apre le marcature Sanabria poi pareggia Mancosu in maniera rocambolesca facendosi perdonare l’errore dal dischetto. Ma nel finale di gara un tiro di Jagiello, che sbatte sul palo, ribatte incredibilmente sulla schiena di Gabriel e termina in rete per il 2-1 del Grifone. TABELLINO – Genoa-Lecce 2-1 Leggi su sportface

