Forza Italia salva la vita di due ragazzi ma poi fa un passo falso (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Siclari, senatore di Forza Italia, salva due ragazzi che rischiano di affogare in mare ma poi commette un errore: ecco la storia. “Chi si loda, si sbroda” dice un vecchio proverbio che evidentemente non è stato ben assimilato dal senatore di Forza Italia Marco Siclari. L’uomo attraverso una nota stampa e sui suoi profili social … L'articolo Forza Italia salva la vita di due ragazzi ma poi fa un passo falso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il decreto, che segue il cura-Italia di marzo e il Rilancio di maggio, arriverà però solo ad agosto e verosimilmente sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale solo a ridosso di Ferragosto, anche per evita ...

Forza Italia, Lonardo con De Luca: nel partito c’è chi la difende

In Forza Italia le regionali campane hanno un effetto potenziale devastante. Ieri la senatrice Lonardo ha parlato di un partito in “disfacimento”. In effetti non è un segreto che ben due pezzi pesanti ...

