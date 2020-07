Fisco, Conflavoro chiede proroga e dilazione per i versamenti (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Conflavoro Pmi sostiene in pieno l’azione quotidiana dei commercialisti. Se decidono di scioperare, avranno il nostro pieno e completo supporto”. Così Roberto Capobianco, presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese che si schiera con i commercialisti che potrebbero entrare in stato di agitazione a causa della mancata proroga a settembre dei versamenti fiscali, in scadenza già da oggi. “Si è venuta a creare una situazione inconcepibile e per certi versi e anche pericolosa. Da una parte – commenta Capobianco – abbiamo i commercialisti che si ritrovano schiacciati da una mole di pratiche incredibile. Dall’altra, i contribuenti, le nostre imprese a cui si chiede il miracolo, senza eccezioni. Per quanto riguarda i ... Leggi su ildenaro

