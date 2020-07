De Laurentiis vuole che la Serie A gestisca in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Ansa dà qualche informazione sull’esito del pranzo che ha coinvolto, oggi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli altri rappresentanti dei club di Serie A. Il tema dell’incontro erano i diritti tv. Secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti al summit, spiega l’agenzia di stampa, il patron azzurro ha presentato ai colleghi “un progetto con cui la Lega Serie A gestirebbe in autonomia i diritti tv nazionali e internazionali, con fondi di private equity come finanziatori e non come partner“. L’Ansa continua scrivendo: “De Laurentiis avrebbe sottolineato la prospettiva di rendere la Lega editore di una società di produzione che curerebbe la diretta delle ... Leggi su ilnapolista

