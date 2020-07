Una Vita: CAMINO e MAITE protagoniste in Spagna di uno “spinoff vocale” (Di domenica 19 luglio 2020) Per il pubblico italiano l’amore proibito tra la giovane CAMINO Pasamar (Aria Bedmar) e la più matura MAITE Zaldua (Ylenia Baglietto) è ancora del tutto inedito, ma le due donne, protagoniste della telenovela Una Vita, sono apprezzate in tutto il mondo.Leggi anche: Un Posto al Sole, Lara Sansone a TvSoap: “Il pubblico si è appassionato alle vicende di BICE”Forte del successo internazionale riscontrato dall’insolita coppia, se si considera che la soap è ambientata nella Spagna del 1913, RTVE ha così deciso di dare il via dal 20 luglio ad una sorta di spin off in modalità podcast, incentrato sul rapporto tra le due donne. Questo consentirà quindi al pubblico di scoprire come continuerà la storia: di recente, ovviamente ... Leggi su tvsoap

