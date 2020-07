Trombetti: L’affare Osimhen emblema della bolla speculativa del calciomercato (Di domenica 19 luglio 2020) Il professor Guido Trombetti scrive di Osimhen e della bolla speculativa del calcio oggi su Repubblica. Il calciomercato è diventato un immenso bazar in cui è difficile capire il vero valore di un calciatore che viene osannato dai soliti esperti ben informati. Decifrare l’andamento di una trattativa, scrive Trombetti, è quasi impossibile neanche per i cosiddetti esperti Mille volontà si incrociano. Quelle dei calciatori. Delle società. Degli agenti-procuratori. Dei mediatori sfusi e a pacchetti. È quello che sta accadendo al Napoli per Osimhen. Dato per certo al Napoli anche da grandi quotidiani sportivi stranieri. E poi finito nel mirino del Liverpool e del Tottenham. Almeno a quanto si legge in giro ... Leggi su ilnapolista

