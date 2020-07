Studenti, la mobilità è un valore assoluto (Di domenica 19 luglio 2020) Nei giorni scorsi ha fatto discutere non poco l’iniziativa di alcune Regioni del Sud d’Italia di offrire un contributo economico a tutti gli Studenti trasferitisi altrove che sceglieranno di rientrare e completare gli studi nella propria regione di origine. Un’iniziativa che ha trovato eco e ulteriore sponda nei rettori di quelle Università del Sud che, giusto per non rimanere indietro, hanno promesso di azzerare le tasse, quanto meno per il prossimo anno accademico, e poi si vedrà! Insomma, una sorta di bonus una tantum, dettato dalla legittima preoccupazione di un crollo degli iscritti a causa della pandemia e dall’incertezza che grava sul futuro, poiché purtroppo è piuttosto difficile stabilire, nel breve-medio periodo, quando si riuscirà a ripristinare quella «normalità» in cui eravamo ... Leggi su ecodibergamo

CTAMELLINI : @Bot12876 @FP1897J @NazarioParisi @ellyesse Italia, Spagna e Malta li accolgono già. Qui si parla di ricollocamento… - CLAB87937725 : RT @polimi: Nasce con il sostegno della Commissione Europea ENHANCE, alleanza tra 7 università tecniche europee per sviluppare la cooperazi… - GastaldiLuca : Nasce con il sostegno della Commissione Europea ENHANCE, alleanza tra 7 università tecniche europee per sviluppare… - GastaldiLuca : Nasce con il sostegno della Commissione Europea ENHANCE, alleanza tra 7 università tecniche europee per sviluppare… - unipa_it : Short-term collective mobility projects 2020-2021 | #Bando #FORTHEM per la realizzazione di progetti di mobilità br… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti mobilità Palermo, la beffa del biglietto unico: “Così non conviene” La Repubblica