Roma, incendio in via Candoni: evacuato campo nomadi (Di domenica 19 luglio 2020) A Roma incendio in via Candoni, in un’area boschiva alle spalle di un campo nomadi prontamente evacuato. Sul posto le forze dell’ordine. I dettagli A Roma si è sviluppato un incendio in via Candoni, in un’area boschiva alle spalle del campo nomadi della zona. Anche alcune soluzioni abitative dello stesso pare siano state danneggiate; le forze dell’ordine accorse sul posto sono state impegnate nell’evacuazione dell’intero campo fino allo spegnimento del rogo. E l’incendio ha colpito anche il traffico veicolare, con via della Magliana parzialmente chiusa alle auto tra via del Fosso della Magliana e Via ... Leggi su bloglive

