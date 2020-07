Rabiot Juventus, addio in vista? Idea scambio col club inglese (Di domenica 19 luglio 2020) Rabiot Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un bomber dell’Arsenal. Nell’affare potrebbe essere determinante il cartellino di Rabiot: la Juve adesso medita sul suo futuro, con l’Idea forse di inserire il centrocampista nella trattativa per arrivare al centravanti dei gunners. Juve, Idea scambio Rabiot-Lacazette Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa francese la Juventus avrebbe in mente di inserire come contropartita tecnica il cartellino del francese per addolcire l’accordo con l’Arsenal nella trattativa Lacazette. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

