Plumcake con cuor di nutella: soffice e goloso! La ricetta (Di domenica 19 luglio 2020) Il Plumcake è una ricetta facile e veloce ideale per colazione o per merenda. Un dolce delicato, soffice e profumato. La ricetta del Plumcake con cuor di nutella Il Plumcake è una ricetta facile e veloce ideale per colazione o per merenda. Un dolce sofficissimo e profumato. Gustato assieme ad una tazza di latte o caffè, questo dolce è veramente strepitoso: un morso tira l’altro! È apprezzato da tutti sia da grandi che da piccini e non richiede particolari doti culinarie. Vediamo insieme la ricetta del Plumcake con cuor di nutella Ingredienti 200 gr farina 150 gr zucchero 120 gr burro 3 uova 100 ml latte 1 ... Leggi su bloglive

life_light_blue : #plumcake alla #lavanda #vegano. La #glassa di #zucchero viene #aromatizzata alla lavanda e #colorata con il… - trentuno08 : Stamattina avevo una certa fame così ho mangiato : -Fetta di pizza con i wurstel -Plumcake al cioccolato -quattro albicocche - fatemisfoga : Io in preciclo Ho appena finito di mangiare un toast con il tonno e ho chiesto a Fabrizio dove fossero i plumcake.… - camartamc : RT @marydg2010: Nuova video ricetta per voi con la macchina del pane?? ??PLUMCAKE alle banane mature senza glutine?? RICETTA?? - Stefanodibiagi1 : RT @LiaCeli: Plumcake #vegan con albicocche e fiori di lavanda. Puoi sia mangiarlo a colazione che profumarci gli armadi -

Ultime Notizie dalla rete : Plumcake con Plumcake con cuor di nutella: soffice e goloso! La ricetta BlogLive.it Torna di moda il picnic: tutti gli indirizzi a Milano per un invito a pranzo sull’erba

Dal semplice panino nello zaino al pluriaccessoriato cestino in vimini, dalla borraccia sostenibile alla bottiglia di Sancerre a temperatura perfetta da stappare in riva al fiume: ciascuno secondo i p ...

Torta salata con cavolo e bacon

1. Scalda il forno a 175°C. Ricopri uno stampo da plumcake con carta da forno. 2. Accendi un fornello a fuoco alto. Mettici direttamente sopra il peperone e cuoci, girando con le pinze, finché la pell ...

Dal semplice panino nello zaino al pluriaccessoriato cestino in vimini, dalla borraccia sostenibile alla bottiglia di Sancerre a temperatura perfetta da stappare in riva al fiume: ciascuno secondo i p ...1. Scalda il forno a 175°C. Ricopri uno stampo da plumcake con carta da forno. 2. Accendi un fornello a fuoco alto. Mettici direttamente sopra il peperone e cuoci, girando con le pinze, finché la pell ...