Juventus-Lazio, Sarri: “Giocatori mentalmente pronti”. Inzaghi: “Out Luis Alberto” (Di domenica 19 luglio 2020) Le dichiarazioni della vigilia di Juventus-Lazio. Sarri: “Voglio onorare il contratto”. Inzaghi: “Obiettivo tre punti”. TORINO – Le dichiarazioni della vigilia di Juventus-Lazio. In conferenza stampa il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, si è detto fiducioso in vista della sfida contro i biancocelesti: “I giocatori sono mentalmente pronti per questo finale di stagione – ha assicurato l’allenatore citato da tuttomercatoweb.com – la squadra è abitata ad affrontare certe sfide, naturalmente stiamo vivendo un momento particolare. Io in questo momento devo pensare a domani. Contratto e futuro sono una conseguenza“. Sarri alla vigilia di ... Leggi su newsmondo

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - juventino778 : RT @juventusfc: «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventino778 : RT @juventusfc: Era l'ultima risposta di Mister #Sarri. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only for Pass Pro)… -