Formula 2, Gara 2 GP Ungheria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di domenica 19 luglio 2020) Successo di Luca Ghiotto in Gara 2 del GP d’Ungheria 2020 di Formula 2. L’azzurro dopo un avvio condizionato da problemi e prestazioni sottotono riesce a vincere con una strategia che si rivela vincente. Non va ai box l’azzurro che nel finale viene rimontato da Ilott al quale sarebbero servite due curve in più per vincere. A chiudere il podio Mick Schumacher che chiude il weekend con due ottimi podi, alle sue spalle il protagonista del sabato Robert Schwartzman. A punti anche Mazepin, Deletraz, Durvala e Zhou, quest’ultimo autore del giro veloce. ordine D’arrivo Gara 2 (TOP TEN) Ghiotto Ilott Schumacher Schwartzman Mazepin Deletraz Durvala Zhou Armstrong Alesi classifica ... Leggi su sportface

