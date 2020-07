Covid-19, altri quattro casi nel Forlivese: in tre erano rientrati dall'estero (Di domenica 19 luglio 2020) Cinque casi di Covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. È quanto emerge dal bollettino comunicato dalla Regione. Nel comprensorio di Forlì ne sono stati accertati quattro, mentre in quello di Cesena ... Leggi su forlitoday

HuffPostItalia : 'Usate mascherine o si dovrà richiudere'. Nel Lazio altri 17 casi di Covid - Antonio_Tajani : L’Olanda e gli altri frugali rinuncino agli egoismi nazionali e permettano all’Europa di trovare un accordo sul… - amnestyitalia : A Torino il Covid-19 ha colpito in maniera mortale. Essere senza una casa, in pieno lockdown, significava rischiare… - RubinoNina : @the_resistor @realDonaldTrump Svegliati prima che ti fanno dormire per sempre con i vaccini!Chiediti come mai da q… - esonofelice : RT @GiovanniSalzan: Dei miei amici sono diventati genitori qualche giorno fa. Nessuno, nemmeno il papà, poteva stare in ospedale. Per il Co… -