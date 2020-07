Come disattivare la protezione in tempo reale di Windows Defender (Di domenica 19 luglio 2020) Se dobbiamo installare un programma datato o personalizzato, disattivare la protezione in tempo reale di Windows Defender può essere davvero utile. Gli antivirus sono programmi controversi. Se da un lato infatti sono indispensabili per la nostra sicurezza, dall’altro spesso incidono negativamente sulla nostra esperienza, con continui avvisi oppure intervenendo quando invece non servirebbero. Da qualche anno a questa parte l’antivirus integrato in Windows 10 è abbastanza efficace da non richiedere sostituti, ma anche questo in alcuni casi va gestito. Vediamo Come disattivare la protezione in tempo reale. Perché disattivare la ... Leggi su newsmondo

Come disattivare la protezione in tempo reale di Windows Defender

Vediamo come disattivare la protezione in tempo reale. Perché disattivare la protezione in tempo reale Le impostazioni standard di Windows 10 suggeriscono all’antivirus integrato, Microsoft Defender, ...

