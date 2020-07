Calcioscommesse, scatta l’inchiesta: un arbitro italiano nei guai (Di domenica 19 luglio 2020) Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria è al centro di un’inchiesta per calcio-scommesse. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il fischietto calabrese sarebbe indagato per degli episodi anomali che si sono verificati durante il match di Serie C Virtus Verona-Gubbio. Il fischietto calabrese, durante la gara, avrebbe sospeso anzitempo il match dopo aver accusato un infortunio. Lo strano episodio coincide con un flusso anomalo di giocate, provenienti direttamente dalla Calabria, indirizzate verso il risultato che stava maturando in campo. La procura della Repubblica, con l’ausilio della Guardia di Finanza,ha deciso di approfondire le indagine dopo aver scoperto una serie di anomalie in merito a cartellini sventolati e rigori concessi. Calcioscommesse: bufera in Lega Pro Il numero uno dell’AIA, Marcello Nicchi, ha subito chiarito ... Leggi su juvedipendenza

