Bari, neonato abbandonato davanti a una chiesa. Accanto un biglietto: "Chiamatelo Luigi" (Di domenica 19 luglio 2020) "Mamma e papà ti ameranno per sempre". Poche parole, scritte su un bigliettino , e un neonato , da chiamare "Luigi". E' quello a cui si è trovato difronte questa mattina il parroco don Antonio Ruccia, ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Neonato abbandonato in chiesa a #Bari. I genitori lasciano un biglietto: 'Luigi, ti ameremo per sempre' #ANSA - repubblica : Bari, neonato abbandonato davanti a una chiesa: sta bene ed è ricoverato al Policlinico - HuffPostItalia : Neonato abbandonato in chiesa a Bari. 'Chiamatelo Luigi, lo ameremo per sempre' - CardelliAc : RT @Adnkronos: #Neonato abbandonato vicino a ingresso chiesa a #Bari, sta bene - anarchico74 : RT @Adnkronos: #Neonato abbandonato vicino a ingresso chiesa a #Bari, sta bene -