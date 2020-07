Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 23 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Giovedì 23 luglio 2020 – Il piano di Eugenio: Eugenio pensa che l’unico modo per avere informazioni sul boss che ha tentato di ucciderlo sia quello di interrogare Alberto, il quale è sempre più inquieto sapendo di essere spiato proprio dagli scagnozzi del boss. Di conseguenza per Eugenio sarà molto difficile ottenere quelle informazioni. Successivamente Serena lascia intendere che Leonardo è entrato definitivamente nella sua vita e che dunque è lui il vero motivo della sua separazione. Filippo è felice che lei lo abbia ammesso ma nel tempo stesso pensa di poterlo usare nel divorzio per ottenere la custodia della piccola… L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 23 luglio 2020 News ... Leggi su anticipazioni

