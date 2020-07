Ambiente e futuro: viviamo nell’era del precipizio? (Di domenica 19 luglio 2020) In Francia se ne dibatte da tempo, ma la questione – in questi giorni in cui una nuova visione del mondo dovrebbe prodursi – è all’ordine del giorno: far entrare a pieno titolo nella giurisprudenza il reato di ecocidio. Il ghiacciaio del Perito Moreno in Argentina. Si intende per ecocidio la violazione dei principi di giustizia ambientale, come distruggere, danneggiare o sottoporre a insostenibile sfruttamento gli ecosistemi, ma anche mettere a repentaglio la salute e il benessere di una specie (compresi gli esseri umani). Un reato di cui – le cronache ce lo confermano con regolarità – si macchiano in molti: singoli, aziende, governi. Le Nazioni Unite ancora non l’hanno incluso tra i crimini internazionali. I nostri vicini d’oltralpe potrebbero scegliere di accelerare il processo. «Studieremo, con il supporto degli avvocati, ... Leggi su iodonna

Coalizione Clima chiede nuovo modello di sviluppo

Le preoccupazioni per l’emergenza climatica, sulla quale si è costituita la Coalizione Clima, sono oggi amplificate da quella sulla pandemia da COVID-19, estesa a livello globale, che è indubbiamente ...

