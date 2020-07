Addio a carta e sportello, ora la PA accelera sul digitale (Di domenica 19 luglio 2020) Entro il 28 febbraio prossimo la Pubblica Amministrazione italiana dovrà cambiare pelle. Lo chiede il decreto Semplificazioni, andato in Gazzetta Ufficiale e in vigore il 17 luglio e che riforma il Codice dell'amministrazione digitale, Cad,. Armati di identità digitale, Spid, carta d'identità elettronica,, di app governativa 'IO' ci si ... Leggi su repubblica

Entro il 28 febbraio prossimo la Pubblica Amministrazione italiana dovrà cambiare pelle. Lo chiede il decreto Semplificazioni, andato in Gazzetta Ufficiale e in vigore il 17 luglio e che riforma il Co ...Previsto dal decreto Semplificazioni, arriva lo switch-off dal PIN allo SPID per l’accesso ai servizi telematici dell’INPS. La data del passaggio e la fase transitoria. La circolare INPS n.87 del 17 l ...