Urzì: ancora pulizia linguistica, a Merano cancellano Via Cadorna (Di sabato 18 luglio 2020) Urzì: ancora pulizia linguistica, a Merano cancellano Via Cadorna – “La cancellazione di via Cadorna a Merano, che presto potrebbe essere cosa fatta per volere del Consiglio comunale di Merano, è un atto di pulizia linguistica ammantata di idealismo”. A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore. “La storia non la si cancella, la si impara, la si usa come monito ma mai la si abbatte come hanno fatto i talebani o l’Isis a Palmira. Oltretutto disagi per tutti i residenti, peraltro, che dovranno cambiare documenti, ... Leggi su romadailynews

