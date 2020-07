Roma, Fonseca promette a nonna Isa: “Ti inviteremo allo stadio appena possibile” (Di sabato 18 luglio 2020) “Ciao nonna Isa, mi dispiace che domani non potrai essere con noi allo stadio. Noi vogliamo sempre i tifosi con noi. Ti aspettiamo alla prima partita con il pubblico allo stadio“. Questo il messaggio di Paulo Fonseca a Isa, tifosa di 80 anni che la Roma aveva invitato all’Olimpico per la partita con l’Inter, dopo che il nipotino aveva scritto una lettera a Romolo, mascotte dei giallorossi. Ovviamente, a causa delle partite a porte chiuse per il Covid-19, nonna Isa non potrà essere sugli spalti. Il tecnico portoghese e la Roma l’aspettano. Anche domani giocheremo a porte chiuse e non sarà possibile ospitare ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Roma Paulo #Fonseca e la promessa fatta a nonna Isa: ecco il video-messaggio del tecnico giallorosso - fitzcayman : RT @AndrewMari1988: #Inzaghi ha discusso con #Immobile, #Sarri con mezzo spogliatoio, mentre #Conte lancia frecciate nelle interviste. All'… - acdicerbo : RT @Alex_Piace: ?? #Fonseca rimprovera #Zaniolo, #Fonseca dice che è tutto a posto pace fatta, #Fonseca non convoca #Zaniolo per un risenti… - sportli26181512 : Fonseca '4/o posto difficile, ora conta solo l'Inter': (ANSA) - ROMA, 18 LUG - 'Il quarto posto è molto difficile,… - zazoomblog : Roma-Inter Conte: “Affrontiamo una squadra attrezzata”. Fonseca: “Smalling recuperato” (VIDEO) - #Roma-Inter #Conte… -