Il giornalista ed esperto di mercato per la Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dell'affare tra Victor Osimhen e il Napoli: "Pochi giorni fa il Napoli ha avuto contatti garbati con il nuovo age ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai Osimhen Rai - Osimhen-Napoli, c'è grande pessimismo: contatti avviati tra Liverpool e Lille Tutto Napoli Venerato: "Osimhen ambiguo: ha usato il club. Non ha mai voluto saperne del Napoli"

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Victor Osimhen ha usato il Napoli, o ...

Osimhen-Napoli, sentite Biazzo: "Senza firma non avrei fatto salire sulla barca lui e la sua tribù"

Salvatore Biazzo, volto storico della Rai, ha parlato del Napoli e del mercato, in particolare della questione Osimhen. Queste le sue parole: "E' un caso analogo a Pepè ma potrei aggiungere anche ...

