Manhattan senza auto è possibile? (Di sabato 18 luglio 2020) E le altre città? Non sarebbe ora? Un opinionista del New York Times ha preso il toro per le corna

Per poter immaginare un futuro senza auto per Manhattan, Chakrabarti ha proposto un progetto che prevede il divieto di accesso all’isola a tutti i veicoli privati, lasciando ovviamente possibilità di ...

Fahim Saleh, imprenditore morto smembrato a New York/ Fatto a pezzi con la motosega

Mistero a Manhattan, New York, dopo che è stato ucciso un imprenditore del mondo dell’autonoleggio. La vittima si chiamava Fahim Saleh, aveva appena 33 anni, ed era originario del Bangladesh. Il giova ...

