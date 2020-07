Leeds in Premier League, Bielsa ha un fan speciale: Jaime Lannister de… Il Trono di Spade (Di sabato 18 luglio 2020) Il Leeds torna in Premier League e Marcelo Bielsa riceve una telefonata da... Jaime Lannister. Nikolaj Coster-Waldau, attore che ha interpretato Lo Sterminatore di Re nel fortunata serie Il Trono di Spade è un tifoso sfegatato del Leeds e dopo la matematica promozione del club ha mandato un messaggio al tecnico dei Whites: "Sono sicuro che sarai molto occupato adesso, ma voglio dirti che i tifosi del Leeds ti amano. Da stanotte sei immortale. È passata un'eternità dall'ultima nostra apparizione in Premier: mia figlia aveva 3 anni, adesso può guidare e votare. Sono stati 16 anni di sofferenza. Hai formato ed allenato la miglior squadra del campionato. Voglio che tu ascolti ... Leggi su itasportpress

repubblica : Inghilterra, il trionfo di Bielsa: Leeds United torna in Premier dopo 16 anni - SkySport : Leeds promosso, Bielsa lo riporta in Premier League dopo 16 anni - debbys1986 : Batte due o tre gomiti (non di più eh) e poi: “Grazie, grazie, MA NON PARLO INGLESE”!!!! Il Loco Bielsa, festeggiat… - gemin_steven98 : RT @SkySport: Il Leeds torna in Premier: ricordi tutti i campioni della sua storia? - SkySport : Il Leeds torna in Premier: ricordi tutti i campioni della sua storia? -