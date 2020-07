Furti, calci e pugni ad anziani: la rabbia choc del senegalese (Di sabato 18 luglio 2020) Federico Garau Il pluripregiudicato extracomunitario agiva scegliendo le sue vittime tra anziani indifesi e non accompagnati. "Spero che paghi e che venga espulso", ha commentato Salvini È stato raggiunto da un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Catania, dove già si trovava ristretto per un episodio dello stesso genere, il rapinatore seriale che prendeva di mira in particolar modo anziani indifesi e non accompagnati, autore di un'efferata aggressione ai danni di un uomo di 72 anni. Il responsabile dei crimini, il pluripregiudicato 38enne Abdoulaye Thiam, individuo di nazionalità senegalese, era già noto alle forze dell'ordine per le numerose rapine effettuate proprio nel centro di Catania. Il modus operandi utilizzato dall'extracomunitario era sempre il medesimo, dato che ... Leggi su ilgiornale

