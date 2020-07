Formula 1, Hamilton in pole nel gran premio di Ungheria. Male le Ferrari: 5° e 6° posizione a più di un secondo (Di sabato 18 luglio 2020) Lewis Hamilton su Mercedes partirà dalla pole position nel gran premio di Ungheria, terza tappa del Mondiale di F1. Con il tempo record di 1.13.447, l’inglese precede il compagno di squadra Valtteri Bottas di +0.10.7. Terzo tempo per il canadese Lance Stroll su Racing Point, a 0.930. Quinto e sesto posto per le due Ferrari, con Sebastian Vettel che precede Charles Leclerc. Le Rosse sono staccate però di oltre 1 secondo e 3 decimi da Hamilton. Ferrari precedute anche dall’altra Racing Point del messicano Sergio Perez, quarto a 1.098 da Hamilton. Completano la top ten Max Verstappen settimo su Red Bull a 1.402, Lando Norris ottavo su McLaren a 1.519, Carlos Sainz Jr sull’altra McLaren a ... Leggi su ilfattoquotidiano

