F1 GP Ungheria, Sergio Perez: “Non mi sentivo bene fisicamente nelle qualifiche” (Di sabato 18 luglio 2020) “Ottimo lavoro da parte di tutto il team! Da parte mia sono contento del 4° posto! Non mi sentivo bene fisicamente durante le qualifiche, ma comunque un buon risultato per combattere domani. Facciamo una grande gara!”. Questo il commento di Sergio Perez su Twitter in seguito al quarto tempo ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2020, valevole per il Mondiale di Formula 1. Perez è stato preceduto anche dal compagno di squadra Lance Stroll. ¡Gran trabajo de todo el equipo!¡De mi parte contento con el 4to! No me sentí bien durante la calificación físicamente, pero aun así un buen resultado para pelear mañana. ¡Vamos por una gran carrera! #HungarianGP ... Leggi su sportface

